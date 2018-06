Belgrad (AFP) Die serbische Polizei hat sieben mutmaßliche Beteiligte am Massaker von Srebrenica während des Bosnienkriegs festgenommen. Die ehemaligen Polizisten einer serbischen Spezialeinheit waren während des Krieges (1992-1995) in Bosnien im Einsatz, wie der zuständige Staatsanwalt am Mittwoch mitteilte. Ihnen würden "Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung" vorgeworfen, insbesondere im Zusammenhang mit der Ermordung von rund tausend Muslimen in Kravica in der Region Srebrenica im Juli 1995.

