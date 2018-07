Indian Wells (SID) - Fed-Cup-Spielerin Sabine Lisicki befindet sich beim Tennis-Masters im kalifornischen Indian Wells weiter auf dem Höhenflug. Die an Nummer 24 gesetzte Berlinerin, letzte Deutsche in der mit 5,38 Millionen Dollar dotierten Konkurrenz, setzte sich im Achtelfinale gegen die französische Newcomerin Caroline Garcia mit 6:4, 6:4 durch. Im Viertelfinale trifft Lisicki auf die Italienerin Flavia Pennetta, die sich zum dritten Mal in Folge gegen die Weltranglistenzweite Maria Scharapowa aus Russland durchgesetzt hatte.

Lisicki, die vor der diesjährigen Austragung noch nie ein Spiel in Indian Wells gewonnen hatte, darf damit beim hochkarätig besetzten Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste weiter auf die Trendwende hoffen. Zuvor war die 25-Jährige bei fünf von sechs Turnieren in diesem Jahr bereits an ihrer Auftakthürde gescheitert.

Gegen Garcia verwandelte Lisicki den Matchball nach 1:28 Stunden. "Ich bin so glücklich, dass ich im Viertelfinale stehe", twitterte Lisicki nach dem ersten Aufeinandertreffen der beiden Spielerinnen. Für die ehemalige Wimbledonfinalistin ist es der erste Viertelfinaleinzug auf der WTA-Tour seit ihrem Turniersieg im vergangenen September in Hongkong.