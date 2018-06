Tunis (AFP) Es sollte ein Ausflug zu einer der wichtigsten Kulturstätten Tunesiens werden und endete in einem Blutbad: Bei einem Anschlag auf das Nationalmuseum von Bardo in der Hauptstadt Tunis wurden nach tunesischen Regierungsangaben am Mittwoch 20 Touristen getötet. Ob Deutsche unter den Toten waren, war zunächst unklar. Nach dem Anschlag demonstrierten am Mittwochabend hunderte aufgebrachte Menschen im Zentrum von Tunis.

