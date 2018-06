Washington (AFP) Im US-Bundesstaat Missouri ist ein wegen Mordes verurteilter 74-Jähriger hingerichtet worden, der an einem schweren Hirnschaden litt. Nach Angaben der Strafvollzugsbehörden wurde Cecil Clayton nach der Verabreichung der Giftspritze am Dienstag um 21.21 Uhr (Ortszeit, 03.21 Uhr MEZ) für tot erklärt. Er war wegen Mordes an einem Polizisten im Jahr 1996 verurteilt worden.

