Washington (AFP) Das Online-Netzwerk Facebook hat ein internes Bezahlsystem über seine Messenger-App für Nutzer in den USA angekündigt. Das kostenfreie Angebot zur Überweisung von Geld innerhalb des eigenen Netzwerks solle "in den kommenden Monaten" starten, teilte Facebook am Dienstag mit. Der Konzern tritt mit dem Service in Konkurrenz zu Systemen wie Square Cash und Venmo.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.