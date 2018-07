Los Angeles (AFP) Zu Beginn des Jahres sind ungewöhnlich viele Seelöwen im Süden und Zentrum von Kalifornien gestrandet. Mehr als 1800 Tiere, unter ihnen viele Junge, seien zwischen Januar und Mitte März gezählt worden, erklärte die US-Behörde für Wetter- und Meeresforschung (NOAA) am Dienstag. In den ersten beiden Monaten des Jahres sei die Rate rund 20 Mal höher gewesen als normalerweise. 750 gestrandete Seelöwen mussten den Angaben zufolge in Einrichtungen der NOAA gebracht werden, wo sie aufgepäppelt wurden. Anschließend wurden sie wieder im Meer ausgesetzt.

