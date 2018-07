New York (AFP) Die Musikgrößen Paul McCartney, Stevie Wonder und Patti Smith werden bei der nächsten Zeremonie zur Aufnahme weiterer Musiker in die Rock and Roll Hall of Fame mit von der Partie sein. Wie das Museum in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio am Mittwoch mitteilte, wird McCartney bei der Zeremonie am 18. April seinen früheren Bandkollegen Ringo Starr in die Ruhmeshalle einführen. McCartney selbst wurde diese Ehre bereits sowohl als Mitglied der Beatles als auch als Solo-Künstler zuteil.

