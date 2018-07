Washington (AFP) Die presbyterianische Kirche in den USA hat die Homo-Ehe offiziell anerkannt. Mit einer Abstimmung der Gemeinden im Bundesstaat New Jersey wurde am Dienstag die notwendige Mehrheit von 86 Stimmen für die entsprechende Änderung der Kirchenverfassung erreicht. Insgesamt verfügt die presbyterianische Kirche in den USA über 171 Gemeinden. In der neuen Verfassung heißt es nun, dass die Ehe "ein einzigartiges Bekenntnis zwischen zwei Menschen, traditionell einem Mann und einer Frau" sei. Zuvor hatte es lediglich "zwischen einem Mann und einer Frau" geheißen.

