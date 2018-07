Washington (AFP) Die USA haben den Anschlag auf das Nationalmuseum von Bardo in der tunesischen Hauptstadt Tunis mit scharfen Worten verurteilt. US-Außenminister John Kerry sprach in einer Erklärung am Mittwoch von einer "tödlichen Terrorattacke" und "schamloser Gewalt". Die Vereinigten Staaten "stehen in dieser schwierigen Zeit an der Seite der tunesischen Bevölkerung". Washington werde die Bemühungen der tunesischen Regierung für einen demokratischen Wandel weiter unterstützen. Auch Bundespräsident Joachim Gauck zeigte sich in einem Kondolenzschreiben an Tunesiens Präsidenten Béji Caïd Essebsi bestürzt. "Ich verurteile diese Tat auf das Schärfste", schrieb Gauck.

