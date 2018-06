Kairo (AFP) Bei einem Bombenanschlag auf ein Jugendzentrum in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind am Donnerstag zwei Menschen getötet worden. Die Angreifer ließen den Sprengsatz vor dem Eingang der Freizeiteinrichtung am Rand von Kairo detonieren, wie ein Polizist der Nachrichtenagentur AFP sagte. Ein Wachmann und ein Zivilist seien getötet worden. Ob die Tat politisch motiviert war, blieb zunächst unklar.

