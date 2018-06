Brüssel (AFP) Das Krisentreffen Deutschlands, Frankreichs sowie der EU-Spitzen zu Griechenland stößt auf Kritik bei kleineren Ländern. "Ich glaube, dass diese Initiative ein Problem darstellt", sagte der belgische Ministerpräsident Charles Michel nach Angaben des Internet-Auftritts der Zeitung "Le Soir" am Donnerstagvormittag. Er habe am Mittwochabend das belgische Außenministerium angewiesen, Beschwerde bei EU-Ratspräsident Donald Tusk einzulegen, der das Sondertreffen zu Griechenland einberufen hatte. Auch beim EU-Gipfel am Donnerstag selbst werde er das Thema ansprechen, sagte Michel.

