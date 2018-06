Frankfurt/Main (AFP) Organisatoren des linken Blockupy-Bündnisses haben sich nicht eindeutig von den Ausschreitungen bei den Protesten gegen die offizielle Eröffnung des neuen EZB-Sitzes abgrenzen wollen. "Wir distanzieren uns nicht pauschal", sagte Blockupy-Sprecher Frederic Wester am Donnerstag in Frankfurt am Main zu den schweren Krawallen am Mittwoch. Einige der Aktionen seien aber nicht geplant und nicht gewollt gewesen.

