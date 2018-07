Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn blickt auf ein durchwachsenes Geschäftsjahr 2014 zurück. Zusammengefasst sei die Entwicklung "schlechter als erwartet" gewesen, sagte Finanzvorstand Richard Lutz am Donnerstag in Berlin. Konzernchef Rüdiger Grube appellierte an die Politik, für faire Wettbewerbsbedingungen im Verkehrssektor zu sorgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.