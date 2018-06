Brüssel (AFP) Die Deutschen sind mit ihrem Leben vergleichsweise zufrieden und geben ihm auf einer Skala von null bis zehn im Durchschnitt 7,3 Punkte. Das geht aus einer Umfrage hervor, die das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg veröffentlichte, einen Tag vor dem internationalen Tag des Glücks am Freitag. Die Deutschen waren demnach ein wenig zufriedener als der Durchschnittseuropäer, der die Zufriedenheit mit seinem Leben bei 7,1 Punkten verortete.

