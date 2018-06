Luxemburg (AFP) Sprach- und Landeskundeprüfungen für Ausländer, die zu ihren Ehegatten in die EU ziehen wollen, sind nach Ansicht der Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), Juliane Kokott, "grundsätzlich zulässig". Allerdings müsse in Härtefällen eine Befreiung von der Prüfung möglich sein, plädierte Kokott in ihren Schlussanträgen am Donnerstag in Luxemburg zu Fällen aus den Niederlanden.

