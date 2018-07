Berlin (AFP) Die Grünen haben die neue Kunden-Offensive der Deutschen Bahn begrüßt, fordern aber weitere Verbesserungen. Bundestags-Fraktionschef Anton Hofreiter mahnte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Donnerstag auch eine "Offensive für Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit" an. Zudem seien "mehr Investitionen in den Erhalt des Netzes sowie in die überlasteten Bahnknoten hierzulande" erforderlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.