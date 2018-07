Berlin (AFP) Ein von der Bundesregierung angebotener Einsatz deutscher Aufklärungsdrohnen im Rahmen der OSZE-Beobachtermission in der Ostukraine wird aller Voraussicht nach nicht zustande kommen. Es zeichne sich ab, dass die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) keine Systeme vom Typ Luna aus Beständen der Bundeswehr abrufen werde, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Kreisen der Bundesregierung. Grund seien Vorbehalte Russlands. Die OSZE will demnach weiterhin auf Drohnen vom Typ Camcopter S-100 des österreichischen Herstellers Schiebel zurückgreifen, die sie von einem zivilen Anbieter anmietet.

