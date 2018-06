Berlin (AFP) Die Kulturminister Frankreichs, Polens, Italiens und Deutschlands dringen auf einen Mehrwertsteuerrabatt auch für E-Books. "Ob digital oder analog, es ist der Inhalt, der ein Buch ausmacht und nicht die Form, in der es einem Leser zugänglich gemacht wird", heißt es in einer am Donnerstag in Paris veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Beteiligt ist auf deutscher Seite Kultur-Staatsministerin Monika Grütters (CDU).

