Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts des griechischen Schuldendramas alle Beteiligten zu zusätzlicher Anstrengung aufgerufen. "Nur mit einem solchen Kraftakt wird es gehen", sagte sie am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung zum EU-Gipfel im Bundestag. Es müsse ein Zusammenspiel geben zwischen "Solidarität und griechischer Eigenanstrengung". An die Regierung in Athen gerichtet mahnte die Kanzlerin, dass alle sich an die Vereinbarungen halten müssten. Die griechische Regierung hatte Sanierungsverpflichtungen im Rahmen der EU-Finanzhilfen in Frage gestellt.

