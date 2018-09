Brüssel (AFP) In Brüssel hat am späten Donnerstagabend ein Siebener-Gipfel zur griechischen Schuldenkrise begonnen. Auf Bitte von Athens Ministerpräsident Alexis Tsipras setzten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Staatschef François Hollande und die Spitzen von EU-Kommission, Rat und Europäischer Zentralbank an einen Tisch, um die Blockade in den Verhandlungen zu lösen. Mit dabei war auch Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem.

