Berlin (AFP) Überzogene Lohnkürzungen und Steuererhöhungen haben in Griechenland die Einkommen einbrechen und die Armut wachsen lassen - das ist einer Studie zufolge das Ergebnis der internationalen Sparauflagen für das Krisenland. "Die nüchternen Zahlen zeigen, wie Millionen Menschen in Griechenland durch eine überharte und sozial völlig unausgewogene Austeritätspolitik wirtschaftlich abgestürzt sind", erklärte Gustav Horn vom Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) am Donnerstag.

