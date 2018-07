Berlin (AFP) Der Tarifkonflikt bei der Postbank weitet sich aus. Nach einer neuen ergebnislosen Verhandlungsrunde am Mittwoch kündigte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag in Berlin an, den laufenden Arbeitskampf zu intensivieren und eine Urabstimmung für einen Erzwingungsstreik zu beantragen. Verdi warf den Arbeitgebern vor, erneut kein Angebot zum geforderten Kündigungsschutz vorgelegt zu haben.

