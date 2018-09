Köln (AFP) Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) will trotz der Querelen mit der türkisch-islamischen Union Ditib an seiner Mitarbeit im Koordinationsrat der Muslime (KRM) festhalten. "Wir werden alles daran setzen, dass der KRM weiter funktioniert", sagte ZMD-Präsident Aiman Mazyek am Donnerstag vor Journalisten in Köln. Angestrebt sei, die Arbeit in dem Zusammenschluss muslimischer Dachverbände auf neuen Grundlagen fortzuführen. Der KRM sei "nicht tot, er lebt weiter".

