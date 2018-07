Brüssel (dpa) - Im Streit um die finanzielle Rettung Griechenlands hat am Rande des EU-Gipfels in Brüssel ein Krisentreffen begonnen. Kanzlerin Angela Merkel dämpfte Hoffnungen auf eine baldige Einigung. In der Ukraine-Krise stellten die EU-Staats- und Regierungschefs die Weichen für eine Verlängerung der europäischen Wirtschaftssanktionen gegen Russland bis Ende des Jahres. Die Handels- und Investitionsbeschränkungen sollen erst aufgehoben werden, wenn die wichtigsten Vereinbarungen des Minsker Friedensplanes erfüllt sind. Die endgültige Entscheidung muss der EU-Ministerrat treffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.