Frankfurt/Main (AFP) Der Piloten-Streik bei der Lufthansa wird am Samstag fortgesetzt. Betroffen von dem 24-stündigen Ausstand seien die Langstreckenflüge sowie die Flüge der Lufthansa Cargo, teilte die Pilotenvereinigung Cockpit am Donnerstagabend mit. Wegen des festgefahrenen Tarifkonflikts kam es bereits in den vergangenen Tagen zu Ausständen.

