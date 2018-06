Wien (AFP) Ein österreichischer IS-Kämpfer hat sich bei seiner Rückkehr aus Syrien der Polizei gestellt. Der 16-Jährige sei nach eigenen Angaben als Sanitäter der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der syrischen Kurdenstadt Kobane im Einsatz gewesen, bevor er bei einem Bombenangriff in der Islamistenhochburg Rakka in Nordsyrien schwer verletzt worden sei, sagte sein Anwalt Werner Tomanek am Donnerstag der österreichischen Nachrichtenagentur APA. "Bei dem Bombenangriff hat er die Milz, eine Niere und einen Lungenflügel verloren", sagte Tomanek. "Er will reinen Tisch machen. Er ist umfassend geständig."

