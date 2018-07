Berlin (AFP) In der Edathy-Affäre hat SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann öfter den Kontakt zu dem damaligen BKA-Chef Jörg Ziercke gesucht, als bisher bekannt. Aus Unterlagen, die das Bundeskriminalamt am Donnerstag dem Untersuchungsausschuss zu der Kinderporno-Affäre um den SPD-Politiker Sebastian Edathy vorlegte, geht ein zweiter Kontaktversuch Oppermanns am 12. Februar 2014 hervor. Oppermann und Ziercke haben bislang angegeben, nur einmal in der Sache telefoniert zu haben und zwar am 17. Oktober 2013.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.