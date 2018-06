Kairo (SID) - Zwei deutsche Fünfkämpferinnen haben beim Weltcup in Kairo das Finale erreicht. Die beiden Berlinerinnen Annika Schleu und Alexandra Bettinelli überstanden am Freitag die Qualifikation. Die Peking-Olympiasiegerin und amtierende Europameisterin Lena Schöneborn hatte aus gesundheitlichen Gründen auf die Teilnahme in Kairo verzichtet.

Bemerkenswert war der Auftritt der zweimaligen Mannschafts-Weltmeisterin Eva Trautmann. Die 32-Jährige feierte nach zweieinhalbjähriger Wettkampfpause und der Geburt ihrer Tochter in Kairo ihr Comeback, scheiterte jedoch im Halbfinale.