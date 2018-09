Frankfurt/Main (dpa) - Den Pilotenstreik bei der Lufthansa bekommen heute etwa 18 000 Passagiere zu spüren. 84 Langstreckenflüge von und nach Deutschland fallen aus. Trotz des Streiks der Piloten-Gewerkschaft Cockpit sollen 43 Maschinen starten und damit etwa halb so viel wie vorgesehen. Die erste gestrichene Maschine aus Frankfurt am Main wäre planmäßig gegen 10.00 Uhr in Richtung der US-amerikanischen Stadt Houston gestartet. Für morgen hat Cockpit weitere Streiks auf der Kurz- und Mittelstrecke angekündigt.

