Tunis (AFP) Bei dem Anschlag auf das Nationalmuseum in Tunis sind nach neuen Behördenangaben 21 Menschen getötet worden, darunter 20 Ausländer. Von diesen seien 13 identifiziert worden, "bei sieben weiteren dauert die Identifizierung an", sagte der tunesische Gesundheitsminister Said Aidi am Donnerstag in der Hauptstadt Tunis. Unter den Opfern seien drei Japaner, zwei Franzosen, zwei Spanier, ein Kolumbianer, ein Australier, eine Britin, eine Belgierin, ein Pole sowie ein Italiener. Außerdem sei ein tunesischer Polizist getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.