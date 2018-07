Washington (AFP) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat seine Wahlkampfäußerungen gegen die Gründung eines Palästinenserstaats abgeschwächt. Netanjahu sagte am Donnerstag in einem Interview mit dem US-Sender NBC, er könne sich "echte" Friedensgespräche mit den Palästinensern vorstellen. Voraussetzung sei allerdings, dass die Autonomiebehörde in Ramallah ihre Verbindung zu der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas kappe. "Für eine realistische Zweistaatenlösung brauchen wir die Anerkennung des jüdischen Staates und echte Sicherheit", fügte er hinzu.

