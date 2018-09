Washington (AFP) Das US-Militär schickt fast 300 Fallschirmjäger zu einer Ausbildungsmission in die Ukraine. Das Pentagon teilte am Donnerstag mit, die Einheit werde im April Soldaten der ukrainischen Nationalgarde ausbilden. Das Training finde in der westukrainischen Stadt Jaworiw statt. Die Ausbildung solle die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine stärken, sagte eine US-Armeesprecherin. Die USA unterstützen Kiew außerdem mit militärischer Ausrüstung wie gepanzerten Fahrzeugen, Schutzwesten, Radarsystemen und Nachtsichtgeräten. Waffenlieferungen lehnt Washington bislang ab.

