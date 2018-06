Caracas (AFP) Lippenstift und Ohrringe sind tabu: Der für die Polizeireform in Venezuela zuständige Beamte Freddy Bernal hat sich in einem Interview abschätzig über Homosexuelle und "Hippies" geäußert. "Homosexuelle können als Polizisten arbeiten, solange sie ihre sexuelle Neigung nicht öffentlich zur Schau stellen", sagte der frühere Bezirksbürgermeister der Hauptstadt Caracas, der von Präsident Nicolás Maduro mit der Modernisierung der nationalen Polizei beauftragt wurde. "Oder können Sie sich einen Polizisten vorstellen, der ein rosafarbendes Hemd oder Lippenstift tragen will?" fügte Bernal in dem Gespräch mit dem Privatsender Globovisión hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.