Berlin (dpa) - Nach der Fan-Randale beim Basketball-Euroleague-Spiel zwischen ALBA und Galatasaray Istanbul ermittelt die Berliner Polizei wegen Landfriedensbruchs. Am Abend war es vor dem Spiel nach Angriffen der Galatasaray-Anhänger auf den Berliner Fan-Block zu schweren Ausschreitungen in der O2World gekommen. Nach Polizeiangaben musste ein Zuschauer mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. 130 Beamte seien im Einsatz gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.