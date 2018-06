Frankfurt/Main (AFP) Lufthansa-Passagiere müssen sich wegen der Piloten-Streiks weiter auf erhebliche Einschränkungen einstellen: Am Freitag bestreiken die Piloten erneut die Kurz- und Mittelstreckenflüge. Von den insgesamt 1400 geplanten Verbindungen müssen laut Lufthansa 700 gestrichen werden. Für Samstag rief die Pilotenvereinigung Cockpit erneut zu Streiks auf Langstreckenflügen und bei der Lufthansa-Frachttochter Cargo auf. Am Freitagmittag will die Fluggesellschaft einem Sprecher zufolge einen Sonderflugplan veröffentlichen.

