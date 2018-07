Madrid (SID) - Juan Bernat vom FC Bayern München gehört erneut zum Aufgebot der spanischen Fußball-Nationalmannschaft. Trainer Vicente del Bosque berief den 22-Jährigen in den Kader für das EM-Qualifikationsspiel am 27. März in Sevilla gegen die Ukraine sowie das Länderspiel am 31. März in Amsterdam gegen die Niederlande. Neben Bernat stehen auch die zuletzt nicht berücksichtigten Andrés Iniesta, David Silva, Cesc Fàbregas und Diego Costa zum 24-köpfigen Aufgebot.