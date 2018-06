Alpen (dpa) - In Nordrhein-Westfalen sind rund 30 000 Bienen gestohlen worden. Die zwei Bienenvölker wurden in Alpen in der Nähe von Wesel zusammen mit den Kästen entwendet, in denen sie leben. Die Täter beschädigten acht weitere Bienenkästen. Die Ermittler sprechen von einem Schaden in Höhe von 1000 Euro.

