São Paulo (dpa) - Brasiliens Supermodel Gisele Bündchen will im April ihre Laufsteg-Karriere beenden. Das letzte Mal wird die 34-Jährige auf Brasiliens größter Modeshow, der "São Paulo Fashion Week" auf dem Laufsteg zu sehen sein. Das teilte Giseles Schwester und Sprecherin Patricia in einer Erklärung mit. Gisele werde weiter an speziellen Projekten arbeiten und sich auch mehr Zeit nehmen für ihre "Priorität Nummer eins": ihre Familie. Bündchen ist seit 2009 mit dem American-Football-Spieler Tom Brady verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

