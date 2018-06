New York (dpa) - Stars wie Britney Spears, Charlize Theron und Michael Douglas haben zum Tag des Glücks der Vereinten Nationen Lieder zur "glücklichsten Playlist der Welt" beigesteuert. Die Vereinten Nationen veröffentlichten die Musikliste am Freitag im Internet.

Die Sängerin Spears nominierte das Lied "Kiss" von Prince. "Ich kann einfach nicht anders als aufstehen und tanzen, wenn ich dieses Lied höre. Und tanzen macht mich immer glücklich." Die Schauspielerin Theron steuerte den Song "Every Teardrop Is A Waterfall" der Band Coldplay bei. "Er erinnert uns daran, die Lautstärke hochzudrehen, im Jetzt zu leben und mit Hoffnung zu träumen."

Vom Schauspieler Douglas kam das Lied "Zip-a-Dee-Doo-Dah" von James Baskett. "Das lässt mich immer lächeln, besonders wenn es draußen trüb ist." Der Sänger James Blunt steuerte "We Are Young" von Fun. bei. "Das Lied feiert für mich das Jetzt." Und auch UN-Generalsekretär Ban Ki Moon beteiligte sich an der Aktion und nominierte den Song "Signed, Sealed, Delivered" von Stevie Wonder.

Den 20. März hatten die Vereinten Nationen 2012 zum Tag des Glücks erklärt, um die Bedeutung von Glück als Ziel aller Menschen zu verdeutlichen.

