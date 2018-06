Lagos (AFP) Nigerias Präsident Goddluck Jonathan hofft auf einen Sieg über die Islamistengruppe Boko Haram binnen eines Monats. "Ich hoffe sehr, dass wir nicht länger als einen Monat brauchen werden, um die Gebiete zurückzuerobern, die bisher in ihren Händen waren", sagte Jonathan dem britischen Rundfunksender BBC in einem am Freitag ausgestrahlten Interview. Boko Haram werde "mit jedem Tag schwächer und schwächer".

