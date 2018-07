Seoul (AFP) Nordkorea hat für den kommenden Monat eine Parlamentssitzung angekündigt. Die Abgeordneten sollten am 9. April in Pjöngjang zusammenkommen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Einzelheiten zur Tagesordnung der Sitzung wurden nicht genannt.

