Lausanne (AFP) Die internationalen Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Die nächste Runde der Gespräche sei für Mittwoch geplant, sagte der iranische Verhandlungsführer, Vizeaußenminister Abbas Araktschi, am Freitag. Bereits am Samstag wollen sich die Außenminister der USA, Deutschlands und Großbritanniens zu Beratungen treffen. US-Präsident Barack Obama rief den Iran dazu auf, die "historische Gelegenheit" zu einer Versöhnung zu ergreifen.

