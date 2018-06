Stuttgart (dpa) - In den Stunden nach der Sonnenfinsternis haben sich mehr Menschen als sonst bei Augenkliniken gemeldet. "Es kamen vermehrt Patienten in die Notaufnahme", berichtete eine Sprecherin der Charlottenklinik für Augenheilkunde in Stuttgart. Genauere Angaben zu den Schädigungen oder der Anzahl der Patienten wollte sie nicht machen. Bei der Klinik für Augenheilkunde der Universität Frankfurt meldeten sich bis zum Nachmittag rund 15 "Sofi"-Fans. Experten hatten zuvor eindringlich davor gewarnt, direkt und ohne Schutz in die Sonne zu schauen.

