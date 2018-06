Osnabrück (AFP) Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) will das Meister-Bafög weiter ausbauen, um Anreize für junge Handwerker zu setzen. Sie wolle "deutlich mehr tun", um angehende Meister zu fördern, sagte Wanka der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag. Einen entsprechenden Gesetzentwurf kündigte sie für diesen Sommer an. "So soll zum Beispiel, wer einen erfolgreichen Abschluss macht, weniger zurückzahlen müssen", sagte die Ministerin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.