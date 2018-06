Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich im Rahmen der deutschen G-7-Präsidentschaft dafür einsetzen, dass Herstellungsländer Arbeitsschutz- und Umweltstandards einhalten. Die G-7-Staaten sollten hier "Druck machen", sagte Merkel in ihrem aktuellen Video-Podcast vom Samstag. Der Weg sei steinig, da es um die Gesetzgebung in den einzelnen Ländern gehe. Dennoch könne einiges erreicht werden. So seien "sehr gute Erfahrungen" damit gemacht worden, Standards durch die internationalen Organisationen zu setzen und dann dazu aufzurufen, diese Standards einzuhalten. Ein Beispiel seien die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

