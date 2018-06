Shanghai (AFP) Nach mehreren anderen europäischen Ländern wollen sich auch die Schweiz und Luxemburg am Aufbau einer asiatischen Entwicklungsbank beteiligen, mit der Investitionen in die Infrastruktur der Region gefördert werden sollen. Die Schweiz werde bis Ende März formell als Gründungsmitglied einsteigen, teilte das chinesische Finanzministerium am Freitag mit. In einer weiteren Erklärung hieß es, dass sich auch Luxemburg beteiligen wolle.

