Berlin (AFP) Der massive Wasserschaden im neuen Berliner Hauptquartier des Bundesnachrichtendienstes (BND) soll einem "Spiegel"-Bericht zufolge vorsätzlich herbeigeführt worden sein. Wie das Magazin in seiner neuen Ausgabe berichtet, montierten der oder die Täter in der Nacht zum 3. März mehrere Wasserhähne an Leitungen ab, die bereits unter Druck standen. Damit sei bewusst in Kauf genommen worden, dass 2000 Quadratmeter Bürofläche überflutet wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.