Paris (AFP) Wegen der derzeit sehr hohen Luftverschmutzung verhängt die Stadt Paris am Montag wieder ein Fahrverbot gegen jedes zweite Auto. Wie Bürgermeisterin Anne Hidalgo am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, stimmte die französische Regierung der bereits seit Tagen von der Pariser Stadtverwaltung geforderten Maßnahme zu. Damit muss am Montag jedes zweite Auto und Motorrad geparkt bleiben - nur Fahrzeuge mit einer ungeraden Endziffer auf dem Nummernschild dürfen fahren. Der Nahverkehr im Großraum Paris ist dafür bis mindestens Montag kostenlos.

