Le Mont-Saint-Michel (AFP) Kurz vor der erwarteten "Jahrhundertflut" an der Nordwestküste Frankreichs haben sich bereits tausende Schaulustige am Klosterberg Mont Saint-Michel am Ärmelkanal eingefunden. Rund 10.000 Menschen versammelten sich am Freitagabend an der französischen Weltkulturerbe-Insel. Die Polizei hatte Schwierigkeiten, die Menschenmassen zurückzuhalten, die in den letzten Minuten vor der Flut am Freitagabend noch Fotos machen wollten.

