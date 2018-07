Mailand (SID) - Der AC Mailand hat in der italienischen Serie A den ersten Sieg seit vier Wochen gefeiert. Der 18-malige Meister gewann am 27. Spieltag 3:1 (1:0) gegen Abstiegskandidat Cagliari Calcio und verbesserte sich auf den siebten Rang. Die Europapokalplätze liegen nach wie vor in weiter Ferne.

Jeremy Menez (10./71., Foulelfmeter) und Philippe Mexes (49.) trafen für Milan, Diego Farias (47.) hatte kurz nach der Pause ausgeglichen.